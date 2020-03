Sanificati gratuitamente i mezzi della Polizia Locale. “Grazie Andromeda Multiservice”

Anche il Comune di Piacenza ha aderito all’opportunità offerta dalla ditta Andromeda Multiservice di Stefano Iori, che nell’attuale contesto di emergenza ha scelto di mettere gratuitamente le proprie attrezzature a disposizione degli operatori sanitari e delle Forze dell’ordine, per garantire la sanificazione dei veicoli con l’utilizzo dell’ozono.

“Questo gesto di generosità – sottolinea il sindaco Patrizia Barbieri – ci permetterà di provvedere senza alcun onere all’intervento sui 34 mezzi in dotazione alla Polizia Locale, inclusi quelli di Protezione Civile. Ritengo che si tratti di un servizio di fondamentale importanza per la collettività, perché ci consente di garantire la massima attenzione alla tutela della salute di categorie professionali sempre in prima linea a difesa del territorio”.

“Ringrazio Stefano Iori per la sua sensibilità e per il fattivo contributo alla prevenzione e al contenimento del contagio: un esempio prezioso, tutt’altro che scontato, di come tante imprese e singoli cittadini si stiano attivando con grande responsabilità, consapevoli che ciascuno di noi può fare qualcosa per gli altri”.