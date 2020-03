Scomparso il consigliere comunale della Lega Nelio Pavesi. Il sindaco: “Ci mancherà”

E’ scomparso il consigliere comunale di Piacenza della Lega Nelio Pavesi.

Esponente storico del Carroccio piacentino, Pavesi aveva 68 anni e si era distinto negli ultimi anni come voce critica e sempre autorevole dai banchi del consiglio comunale. Era stato ricoverato in ospedale a Piacenza nei giorni scorsi dopo essere risultato positivo al coronavirus e le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso di stamattina.

Tutto il mondo politico piacentino è in lutto, colto da grande commozione. Pavesi era stato eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 1998, durante l’amministrazione di Gian Guido Guidotti. Pavesi aveva sostenuto la candidatura a sindaco dell’esponente leghista Massimo Polledri. Si era presentato ed era stato rieletto alle ultime comunali, nella lista della Lega schierata a fianco del sindaco Patrizia Barbieri.

Nei suoi interventi dai banchi di Palazzo Mercanti Pavesi non aveva mai rinunciato a far valere le proprie posizioni, talvolta anche in dissenso con il resto della maggioranza, ad esempio in occasione dell’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale Garilli. E tuttavia non aveva mai fatto mancare il sostegno alla giunta di centrodestra.

Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri che con un post sulla pagina Facebook ricorda così Nelio Pavesi:

Anche il mondo della musica piange la sua scomparsa. Grande appassionato e fine conoscitore della lirica, Pavesi aveva studiato e si era diplomato al Conservatorio “Nicolini”, era un ottimo pianista e accompagnatore di cantanti lirici, come il celebre tenore piacentino Flaviano Labò. E’ stato insegnante di musica alle scuole medie ed aveva scoperto tanti talenti.

Commosse le parole di Massimo Polledri, amico e collega di partito di Pavesi. “Nelio lascerà un vuoto nei nostri cuori perché compagno allegro e carico di umanità sempre attenta. Lascerà un vuoto nella compagine politica piacentina per la sua statura non comune. Uomo dotato di una coerenza e di una memoria troppo spesso scambiate per riottosità e testardaggine, preparato, serio e controcorrente. Di parte ma non fazioso, mai un voltafaccia in tanti anni”.

“Con lui mi onoro – afferma Polldedri – di aver diviso amicizia ed il pane e cipolla della politica di oggi ma soprattutto di ieri, quando non c’erano onori o prebende facili . Uomo capace di scegliere sempre per il bene della musica, della sua città. La terra Ti sia lieve Nelio”.

“Oggi è un giorno triste per il mondo della musica, per la Lega e per Piacenza” – afferma in una nota il consigliere regionale della Lega Matteo Rancan a nome di tutto il gruppo.

“Commossi, ci stringiamo forte attorno alla famiglia di Nelio Pavesi, consigliere consigliere comunale di Piacenza, che ci ha lasciato prematuramente per alcune complicanze legate al Coronavirus. Nelio era un uomo perbene, padre sollecito, marito premuroso. Di lui ci rimarranno i suoi insegnamenti, la sua simpatia, il suo impegno e il suo amore per Piacenza, per la quale si è sempre battuto dai banchi del consiglio comunale”.

“Nelio aveva dei problemi di salute, che però erano sotto controllo. E’ veramente dura perdere un amico, era davvero una persona speciale – dice la consigliera comunale Lorella Capucciati, che al telefono non riesce a nascondere la commozione -. Lavorando in ospedale, vicino al reparto di malattie infettive, ho potuto dargli l’ultimo saluto, ovviamente adottando tutte le precauzioni del caso. Credo che al di fuori dell’ospedale non sia chiara quanto sia drammatica la situazione, messa a dura prova anche dai tagli attuati negli anni alla sanità. Purtroppo ancora troppa gente che non si è resa conto di quanto sia necessario limitare al massimo gli spostamenti. Questo è il momento di tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari”.

“La Lega piange oggi la scomparsa di Nelio Pavesi, consigliere comunale, docente, uomo di cultura e appassionato militante, con una lunga storia di tante battaglie alle spalle. Una di queste battaglie, quella contro il coronavirus, ci vede oggi tutti impegnati ed è anche per Nelio che la porteremo avanti, con massimo senso di responsabilità, e la vogliamo vincere. Oggi è un giorno triste e di dolore per chi ha conosciuto e apprezzato Pavesi. Un abbraccio alla sua famiglia”. Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni sulla scomparsa del consigliere comunale Nelio Pavesi, a seguito di alcune complicanze legate al coronavirus.

Il cordoglio del sindaco Patrizia Barbieri e dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Nelio Pavesi

“La scomparsa di Nelio Pavesi ci lascia attoniti, profondamente scossi. Oggi piangiamo non solo una figura istituzionale stimata per il suo impegno politico e culturale, ma un amico che ha sempre avuto il coraggio di essere trasparente e onesto nell’esprimere il proprio pensiero, leale e coerente nel difendere le sue idee”. Così il sindaco Patrizia Barbieri, dando voce al cordoglio unanime della Giunta e del Consiglio comunale, ricorda il consigliere Pavesi, seduto tra i banchi di Palazzo Mercanti dal 1998 al 2002 e di nuovo in questo mandato amministrativo, dal 2017 ad oggi.

“Tanti piacentini – sottolinea il sindaco – hanno avuto la fortuna di apprezzarne, come docente in diverse scuole di città e provincia, nonché al Conservatorio Nicolini, le doti umane, la competenza e l’amore per la musica, che lo ha accompagnato costantemente anche nella sua lunga e preziosa attività politica. In questi anni, Nelio si è speso con generosità e passione per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio, animato da una fervida volontà di lavorare per il bene comune. Fedele ai princìpi in cui credeva, ha saputo esternare le sue opinioni con schiettezza e sincerità rare, mai in modo strumentale ma sempre con l’obiettivo di costruire, insieme, un progetto di crescita per quella Piacenza a cui ha voluto bene con tutto se stesso”.

“Oggi – conclude Patrizia Barbieri – tributiamo il nostro omaggio sentito e commosso a un uomo di grande sensibilità, la cui capacità di mettersi a servizio degli altri, pur nella fermezza con cui portava avanti le sue idee, resta oggi di esempio per noi tutti. In queste circostanze così difficili, che non ci permettono di essere loro vicini come vorremmo, rivolgiamo ai familiari di Nelio Pavesi un pensiero e un abbraccio carichi di affetto, ben sapendo che la comunità piacentina, così come ciascuno di noi, non lo dimenticherà”.

PIACENZA- M5S: “CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE PAVESI”

“Desideriamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro più sincero cordoglio ai colleghi, parenti e amici tutti del Consigliere Comunale di Piacenza Nelio Pavesi. La sua scomparsa prematura ci rattrista immensamente” così in una nota congiunta i parlamentari emiliani del Movimento 5 Stelle e i Consiglieri Comunali Pugni e Dagnino.

“Grande protagonista del dibattito politico piacentino, Pavesi si distingueva per la sua cultura e la sua tenacia nel portare avanti battaglie anche in dissenso con il suo stesso partito. Il Consiglio Comunale di Piacenza perde oggi uno dei suoi membri più rappresentativi.”

IN AGGIORNAMENTO