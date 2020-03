Scuole chiuse, la lezione a distanza di una classe del Liceo Gioia

Con la chiusura delle scuole e delle università in tutta Italia, stabilita dal decreto del governo del 4 marzo per contrastare la diffusione del coronavirus, in questi giorni insegnanti e docenti sono stati invitati ad avviare “modalità di didattica a distanza”, in modo da portare avanti le lezioni anche da casa attraverso dispositivi e piattaforme digitali.

Un percorso “obbligato”, su cui a Piacenza – tra le zone più colpite dall’emergenza – si sta già ragionando anche da prima dell’ultimo decreto, considerato che nella nostra provincia le porte delle scuole sono chiuse ormai da due settimane.

Le criticità, ovviamente, non mancano e riguardano in primis la possibilità di garantire a tutti gli studenti pari accesso ai materiali didattici.

Come rileva la sociologa Chiara Saraceno su Repubblica, infatti, “non tutte le famiglie hanno una connessione internet a casa e un computer o un tablet da cui poter seguire le lezioni e scaricare i materiali” e per molte di esse “può persino essere difficile scaricare e stampare i messaggi e i materiali che vengono inviati dagli insegnanti sulle chat di classe”.

Ciononostante, ci sono già esempi di chi si sta avviando su questo terreno ancora poco battuto. Uno di questi viene proprio dalla nostra città, ed è stato documentato sulla web tv del Corriere.it.

La lezione online è della professoressa di matematica e fisica Elena Gabbiani, della quinta scientifico (sezione E) del liceo Gioia. Nel video la professoressa, dopo essersi collegata con i suoi alunni, attraverso una specifica piattaforma di e-learning invita gli studenti a cimentarsi nello studio di una funzione.

LA LEZIONE ONLINE DELLA CLASSE DEL LICEO GIOIA (CORRIERE TV)