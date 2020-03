“Sento ogni giorno i sanitari piacentini, stanno facendo un lavoro straordinario”

“Vengo da Piacenza, una delle città più colpite e sento tutti i giorni i medici, questo paese deve ringraziare queste persone che stanno facendo un lavoro straordinario. I medici stanno facendo più di quello che è il loro dovere, ai servitori dello Stato bisogna sempre essere grati”.

Sono le parole del Ministro piacentino alle Infrastrutture e a ai Trasporti Paola De Micheli nel corso dell’intervista a Maria Latella di SkyTg24.

Durante il dialogo con la giornalista, la De Micheli ha ricordato la vicinanza alla sua città e indicato le azioni che sta predisponendo il governo per sostenere l’economia: “Stiamo per prendere provvedimenti per il lavoro, le famiglie e le imprese”.

E sull’epidemia del coronavirus ha aggiunto: “Aiutiamoci tutti perchè duri il meno possibile”.

Qui sotto l’intervista video integrale.