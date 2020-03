“Siamo bloccati a Santo Domingo: i voli sono stati cancellati e il virus è arrivato anche qui”

Bloccati a Santo Domingo, senza la possibilità di rientrare a Piacenza, con soldi e scarseggiano e la diffusione del coronavirus che incombe.

E’ la disavventura di tre amici, Giovanni Borsotti di 50 anni, Marco Maggi di 56 e Maurizio Massari di 72, arrivati a Santo Domingo il 14 febbraio, prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria.

Con il blocco dei voli, quello fissato per il rientro del 6 marzo, è stato cancellato.

“Il primo volo autorizzato, di cui abbiamo conoscenza dovrebbe esserci il 3 aprile, ma anche se non lo cancellano è già pieno. Quello successivo, forse ci sarà il 10 aprile. Siamo in grande difficoltà – raccontano – e riusciamo a tenere i contatti con l’Italia solo in poche occasioni tramite whatsapp quando c’è linea”.

“Per noi allungare ancora di oltre mese la permanenza qui sarà motivo di grandi problemi, visto che il 14 marzo si contavano già 11 infetti e le strutture ospedaliere non danno garanzie, per non parlare delle difficoltà economiche di prolungare ulteriormente il soggiorno”.

“Abbiamo letto che la Farnesina starebbe organizzando dei voli speciali dall’Italia tramite Alitalia – anche se non si parla di Santo Domingo – ed era riuscita a far tornare dal Giappone alcuni turisti tramite un volo militare”.

“Abbiamo già scritto anche al sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri e al prefetto Maurizio Falco: vi preghiamo di voler tener presente anche la nostra situazione che, di giorno in giorno, diventa più difficile, insieme a quella di almeno altri 10/15 italiani nelle nostre medesime condizioni”.