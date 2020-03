Solidarietà concreta dagli agriturismi al personale sanitario

COLDIRETTI, SOLIDARIETA’ AL PERSONALE AUSL DAGLI AGRITURISMI – La nota stampa

La solidarietà muove gli agriturismi di Coldiretti, che già alla vigilia del decreto che ne ha stabilito la chiusura, avevano aderito volontariamente alla campagna #iorestoacasa.

E proprio attraverso le eccellenze preparate dai cuochi contadini, Coldiretti Piacenza tiene a rivolgere un sentito ringraziamento agli operatori sanitari che a tutti livelli instancabilmente si dedicano a questa emergenza giorno e notte. “Sono – affermano il presidente Marco Crotti e il direttore Claudio Bressanutti – i nostri eroi, un esempio per tutta la comunità, per il loro lavoro instancabile in corsia ma anche nel fondamentale smistamento delle chiamate delle ambulanze.

Oggi più che mai siamo chiamati a riflettere sul valore della vicinanza e della solidarietà e nella speranza di poter dare un po’ di conforto a chi sta operando nell’emergenza, Campagna Amica e Terranostra Piacenza hanno voluto donare torte e biscotti realizzati dai nostri agriturismi”. La consegna è avvenuta questa mattina, venerdì 13 marzo, nella sede dell’Ausl di Piacenza di piazzale Milano.