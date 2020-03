Soluzioni innovative per la cura dei denti

La perdita dei denti provoca disagi notevoli, sia a livello estetico che di masticazione. Lo sanno bene quei pazienti che convivono da anni con questo fastidio e con l’imbarazzo causato da un sorriso che non è più quello di un tempo.

Trovare uno specialista qualificato diventa in questi casi indispensabile. Ma come comprendere quale sia il giusto dentista a Bologna e in altre città? Gli Studi Cirulli rappresentano un punto di riferimento valido nel capoluogo dell’Emilia-Romagna per cura e soluzione dei problemi dentali.

Grazie ad un’esperienza trentennale, all’impiego di protocolli specifici e all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, lo staff guidato dal dottor Maurizio Cirulli a Bologna aiuta pazienti da ogni regione a risolvere problemi legati alla salute orale. Questo si traduce nell’individuazione del problema clinico specifico al quale si fa fronte grazie alla consulenza del medico specializzato.

Ecco perché risulta fondamentale ascoltare la storia del paziente e rilevare le sue problematiche per giungere alla definizione di un piano di trattamento adeguato.

Così, nel caso di perdita dei denti, si potrà aiutare il paziente a comprendere quali siano i vantaggi dell’implantologia che oggi consente di ridonare denti fissi grazie agli impianti dentali.

A eseguire indagini strumentali utili (come ortopanoramica o TAC 3D) e a formulare la diagnosi sarà in questo caso il chirurgo implantologo che, grazie alla sua esperienza e ai dati forniti dalle analisi, potrà pianificare la successiva riabilitazione, fino al ritrovato sorriso.

Condizione che interessa un numero consistente di persone, la perdita dei denti viene oggi affrontata dall’odontoiatria moderna con tecniche avanzate che consentono di abbandonare rimedi quali protesi mobili, ponti e scheletrati. Grazie all’implantologia è, infatti, possibile sostituire i denti mancanti con impianti/viti in titanio che diventano la nuova radice dell’elemento dentario perso e che sosterranno la nuova corona/protesi dentale.

Ma c’è di più: l’implantologia a Bologna si evolve, divenendo “soft”. Grazie alla sua lunga esperienza, infatti, il dottor Cirulli ha messo a punto un insieme di tecniche chirurgiche “dolci” che permettono di eseguire un’implantologia a basso impatto per il paziente, con traumi e fastidi limitati. In questi casi, l’utilizzo di tecniche flapless (o transmucose) consente di evitare il taglio della gengiva, senza i punti di sutura.

Ma come avviene la “Soft Implantology” o “Implantologia Dolce”? Grazie a questa metodica è anche possibile ricostruire un’intera arcata dentale in una sola seduta, senza stress e fastidi.

Nello specifico, a partire dalle informazioni su mandibola/mascella del paziente (acquisite digitalmente in precedenza) si pianifica l’intervento con una vera e propria simulazione al computer. In tal modo l’implantologo conosce esattamente in quali punti inserire gli impianti e con quale inclinazione.

Durante la fase operatoria verranno poi eseguiti dei piccoli fori in corrispondenza dei punti della gengiva indicati durante la programmazione digitale. Le tecniche flapless permettono, dunque, una guarigione più rapida dei tessuti e tempi di riabilitazione minori.

Fattori come la specializzazione in chirurgia avanzata e l’impiego di tecniche mini-invasive di questo tipo diventano importanti nella scelta del giusto dentista a Bologna e in altre città.

Ma cosa fare quando, invece, i fastidi derivano dalla presenza di denti irregolari o storti e di malocclusione? Anche in questo caso la scelta del giusto odontoiatra a Bologna fa la differenza.

Il centro guidato dal dottor Cirulli garantisce, infatti che ogni tipologia di trattamento venga affidata allo specialista adatto. Così, ad esempio, sarà possibile riallineare i denti grazie alla nuova ortodonzia invisibile.

Un centro specializzato è in grado oggi di ridonare un sorriso armonioso grazie all’utilizzo di particolari apparecchi invisibili che consentono di rimpiazzare i fastidiosi e antiestetici apparecchi fissi del passato. I nuovi “Invisalign” sono delle mascherine trasparenti create su misura che possono essere agilmente rimosse quando si pranza o durante l’igiene quotidiana.

Grazie ai trattamenti all’avanguardia eseguiti e all’esperienza di tutto lo staff medico, gli Studi Cirulli rappresentano un punto di riferimento per chi cerca un dentista a Bologna.

È possibile raggiungere il dr. Cirulli dentista a Bologna in viale Oriani n. 4.