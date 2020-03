Sono arrivati sei nuovi medici per gli ospedali piacentini

Sei medici in più per gli ospedali di Piacenza, un aiuto prezioso per la nostra sanità sotto l’enorme pressione dell’epidemia coronavirus.

Sono arrivati nella serata di giovedì i professionisti reclutati attraverso la call lanciata dalla Protezione Civile pochi giorni fa e prenderanno servizio nelle prossime ore, assegnati ai reparti. Tutto il sistema ospedaliero piacentino è stato completamente rivoluzionato dall’emergenza coronavirus, con la creazione di strutture interamente destinate a pazienti Covid19: la Casa di Cura Sant’Antonino e quella San Giacomo per complessivi 120 posti letto, e poi l’Ospedale di Comunità di Bobbio, quelli di Castel San Giovanni e Fiorenzuola.

Il personale medico specalistico è stato in gran parte dirottato sull’assistenza degli ammalati da virus e sui turni degli altri reparti, come testimonia l’oncologa Elisa Stroppa nel video pubblicato dall’Azienda Usl di Piacenza.

Inoltre alcuni medici si sono ammalati o devono affrontare periodi di quarantena che non consentono loro di essere al lavoro. Anche per questo è stata lanciata l’operazione di “medici per la Protezione civile” su base volontaria. Migliaia sono i medici che hanno risposto e sono stati selezionati per far parte della task force distribuita sulle province più colpite dal contagio. La partecipazione prevede il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità forfettaria per ciascuna giornata prestata. Le Regioni provvederanno alla sistemazione alloggiativa.