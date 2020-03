Spesa a domicilio, i negozi aderenti nel Piacentino

Per riuscire a contenere al massimo la diffusione del virus covid 19, diversi negozi di Piacenza e provincia hanno predisposto un servizio di spesa a domicilio.

In questo modo è possibile rispondere alle esigenze, soprattutto di chi è anziano e fragile, di riuscire ad avere ugualmente in casa tutto ciò che è necessario senza dover uscire. Il Comune di Piacenza, in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, ha attivato un nuovo servizio Pronto Spesa Comune: leggi per saperne di più.

Tramite la nostra pagina Facebook abbiamo raccolto l’adesione di singoli Comuni, che cercheremo di riportare tenendo un elenco il più possibile aggiornato.

CAORSO

– LA BOTTEGA DI SIMONE BATTAGLIA 0523/814258

– ORTOFRUTTA PAVESI 349/7006921

– PANETTERIA CLARISSA 328/3550438

CASTELLARQUATO

– ANTICA FARMACIA OSPEDALE SANTO SPIRITO BAROZZI tel. 0523805132

– FARMACIA BUSTAFFA tel. 0523805168

– FARMACIA TOSATTI – VIGOLO MARCHESE tel. 0523806083

– BOTTEGA DELLA GENUINITA’ DI LECCACORVI -ALIMENTARI tel.3937053201

– CASTELLO CARNI DI TINNIRELLO tel. 3280530499

– GELATERIA FIORI DI ZUCCHERO tel. 3275350176

– LA BUTEGA DI CONFORTO tel. 3475148433

– LA CASA DEL PANE–PANETTERIA PASTICCERIA tel.3402557673

– PANETTERIA OREZZI ENRICO tel. 0523896153

– PANETTERIA PASTICCERIA PERAZZI tel. 0523896128

– PEVERPAN – GASTRONOMIA tel. 3293457293

– POLLICEDI MARISA –PIANTE, FIORI E SEMENTI tel. 3490988415-0523805169

– PRODET – PRODOTTI PULIZIA E IGIENE tel. 3389588127

– RISTORANTE PIZZERIA IL DIGHINO tel. 803902 -3319046290

– ROCCA ORTOFRUTTA tel. 052380516

– SILVA PASTICCERIA tel. 3408940685

– TIPO “00” DI MOLINARI -GASTRONOMIA tel. 0523804423-3938655548

PONTEDELLOLIO

Alimentari

– Salumificio Bignami: 0523 878624

– Panificio Malvicini: 0523 876023

– La Bottega dei Valla: 0523 875219 o Whatsapp 333 1364703

– Macelleria Burgazzi: 0523 877774

Non Alimentari:

– Elettroshop: elettrodomestici e materiale elettrico. Tel: 3335953980

– Termoidraulica Brizzolesi: 3292011491 (Whatsapp)

– Impronta Store: generi per animali. Tel: 3371045962

“Cucina Amica”: ristoranti e pizzerie

– La Fratta Osteria Conviviale: 0523 874574

– De Gustibus Pizzeria: 333 811 8901

– Trattoria della Posta: 3286957890

– Lo Zingaro (Folignano): 3288869098 oppure 3288869098

Farmacia Rebecchi

Consegna domiciliare gratuita, nell’arco della giornata, di farmaci urgenti per: soggetti affetti da Coronavirus e posti in quarantena domiciliare; soggetti non deambulanti con patologia cronica o grave, senza famigliari o persone che possano recarsi in farmacia al posto loro. Per informazioni e prenotazioni del servizio: 0523 875160. Orari: 8,30 – 12,30 e 15,30 – 19,30.

SAN PIETRO IN CERRO

FARMACIA SAN PIETRO IN CERRO – Tel./Fax 0523.839195

SALUMI E FORMAGGI

• DELLEDONNE FABIO – CORTEMAGGIORE – Tel. 335.5648729

ACQUA NATURALE E FRIZZANTE, BEVANDE, PRODOTTI PER L’IGIENE DELLA CASA E PERSONALE

• BERNARDONI NICOLA – CAORSO – Tel.0523.821168

PANE, ALIMENTARI, GASTRONOMIA, AFFETTATI, PASTA FRESCA, TORTE, BISCOTTI

• ALIMENTARI GASTRONOMIA“UBALDO & SUSY” –

• CORTEMAGGIORE – Tel. 0523.832134

• TRECORDI E BERGOMI – CORTEMAGGIORE – Tel. 0523.835115

PRODOTTI ALIMENTARI, OLI, CAFFÈ, VINI E BEVANDE

• CANTINE DI CORTE – CORTEMAGGIORE – Tel. 0523.835262 oppure 335.6269986

MACELLERIA

• MACELLERIA ZANI – VILLANOVA – TEL. 0523.837239 Cell.329.9543373

PIZZERIA

• HAPPY DAYS (dalle ore 18.30 alle 21.00) – CORTEMAGGIORE – Tel. 0523.839217 – 3333538772

ESAMI, PRELIEVI, TAMPONI VARI (NO CORONAVIRUS), DIAGNOSTICA, ATTIVITA’ AMBULATORIALE

● SOLUZIONE SALUTE – POLIAMBULATORI PRIVATI – CORTEMAGGIORE TEL. 0523.839725

VIGOLZONE

– CARREFOUR via Roma tel. 0523870835 consegna a domicilio solo al mattino;

– MACELLERIA GANDI via Roma TEL. 0523870888 consegna a domicilio solo al mattino;

– NON SOLO PASTA via Roma tel. 0523879081 consegna domicilio solo al mattino (sabato e domenica chiuso);

– MERLI LINA ortofrutta via Roma tel. 0523870998 consegna domicilio tutto il giorno;

– BOSS delle PIZZE via Roma tel. 870868 CEL.3403831463 consegna domicilio tutto il giorno;

– AZ. AGRIC. BARABASCHI di Ronda Serena, Via Roma 70. Cell 3398360672 consegna a domicilio tutto il giorno;

– PIZZERIA LE SPECIALITÀ, piazza castello, tel. 0523870055 cell. 3334901349 consegna a domicilio solo venerdì sera, sabato e domenica tutto il giorno

– EDICOLA CARTOLERIA MOROSOLI via Roma 85, cell. 3394936359;

– IL BURATTO panetteria, pasticceria, Grazzano Visconti, cell. 3391714386;

– I PASTICCI DI SIMONA, pasta fresca e gastronomia solo su prenotazione. Consegne a domicilio. Cell. 3475448230;

– AGROVIVAI SS AGRICOLA, Via Calero 1, Villò di Vigolzone – Cell. 3469652164