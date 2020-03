In strada senza motivo, spintona e insulta i carabinieri: arrestato

In strada senza motivo nonostante i divieti, spintona e insulta i carabinieri e finisce in manette.

Protagonista del movimentato episodio, avvenuto all’alba di sabato 15 marzo a Borgonovo, un piacentino 38enne. E’ stato il personale sanitario giunto a prestare soccorso all’uomo, che rifiutava però l’assistenza, a richiedere l’intervento dei carabinieri. Al loro arrivo – riferisce l’Arma -, i militari della stazione di San Nicolò sono stati insultati e minacciati dal 38enne, che li ha poi violentemente spintonati quando hanno tentato di avvicinarlo per tranquillizzarlo.

Bloccato non senza fatica, il piacentino al termine degli accertamenti è stato arrestato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale; nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari dall’autorità giudiziaria. Per lui è scattata anche la denuncia per la violazione dei divieti imposti dal Decreto anti coronavirus, in quanto si trovava per strada senza giustificato motivo.