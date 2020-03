“Stiamo andando a giocare alla Play a casa di un amico”, due giovani sanzionati

“Stiamo andando a casa di un amico, per giocare alla Playstation. Non sapevamo fosse vietato”.

Questa la giustificazione fornita da due ragazzi, un marocchino 20enne e un ucraino di 10 anni, fermati poco prima delle 22 del 24 marzo mentre stavano entrando in un androne in via Vescovado a Piacenza, senza tra l’altro rispettare la distanza di sicurezza. I due, residenti a Lodi ma domiciliati a Piacenza, sono stati sorpresi da una pattuglia della polizia, durante i controlli serrati attivati, 24 ore su 24, per contrastare le violazioni al decreto Covid.

Al termine degli accertamenti la coppia è stata così sanzionata.