Stop all’attività fisica all’aperto, nuova ordinanza di Bonaccini

La stretta anticipata dal commissario Sergio Venturi nei giorni scorsi è arrivata.

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha emesso una nuova ordinanza che pone limiti ancora più precisi riguardo agli spostamenti dei cittadini. Il provvedimento entrerà in vigore dal 19 marzo e avrà durata fino al 3 aprile.

Testo_delibera_PPG202045 (2)

Come si legge nel testo dell’ordinanza, “al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari)”.

“Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”.

“Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali. Sarà consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica negli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie. Non è invece consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali che attraversano centri abitati”.