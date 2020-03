Tagliaferri (FdI) “Seguite appello Avis, non smettete di donare il sangue”

Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli D’Italia, invita ad accogliere l’appello di Avis, che in queste ore di emergenza coronavirus ha invitato i volontari a non smettere di donare e a “stendere il braccio”, ora più che mai.

“La paura del contagio ha dimezzato le donazioni a livello nazionale – dichiara Tagliaferri -, timore che però, rassicura Avis, è infondato in quanto ad oggi, per quanto riguarda il Covid19, non c’è alcun rischio di trasmissione trasfusionale documentato: il coronavirus infatti si trasmetterebbe per via aerea, e non sanguigna.”

Continua Tagliaferri: “Sono io stesso un donatore, e posso confermare che il processo della trasfusione avviene sempre nel massimo rispetto e tutela della salute del ricevente e del donatore. Avis spiega che è stato anche implementato un pre-triage telefonico, dove vengono poste alcune domande al donatore mirate a capire se ha sintomi oppure no, perché magari non ci si accorge di alcuni dettagli o non ci si pensa: non si deve infatti avere nemmeno un leggero raffreddore e non si deve aver frequentato luoghi a rischio. Anche appena prima della donazione, il volontario viene sottoposto a un secondo questionario e gli viene provata la febbre e nel centro prelievi si entra uno alla volta. Tutto ciò per rendere la donazione più sicura possibile.”

Tagliaferri invita quindi “a seguire le indicazioni del Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Sangue: se siete sani e non vi siete esposti al rischio di contagio, andate a donare, aiuterete qualcuno”. “Non dovete temere di incorrere in sanzioni dovute alle misure restrittive imposte dal governo – conclude il consigliere FDI – in quanto è stato stabilito che la donazione di sangue ed emocomponenti rientra tra le «situazioni di necessità». Anch’io #escosoloperdonare.”