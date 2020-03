Torna il campionato, Gas Sales attende Sorta al PalaBanca

Dopo un mese di stop, finalmente la Gas Sales Piacenza torna sul taraflex in una gara ufficiale: l’occasione è la decima giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca che si disputerà domenica 8 marzo alle ore 18 al PalaBanca di Piacenza, come noto a porte chiuse in base alle recenti disposizioni del Governo e che vedrà la formazione piacentina affrontare la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

L’ultima apparizione dei biancorossi in campo è datata 9 febbraio al PalaBarton di Perugia contro la formazione umbra. Da allora, la squadra piacentina non è più scesa in campo, complice il turno di riposo in campionato, la Final Four di Coppa Italia e il rinvio della gara contro Padova che si sarebbe dovuta disputare domenica 1 marzo. In queste settimane Fei e compagni hanno continuato ad allenarsi in palestra, tra sedute di pesi e tecnica, cercando di mantenere alta concentrazione in vista della ripresa del campionato. Le cinque gare che attendono la Gas Sales Piacenza, infatti, saranno fondamentali e la truppa di mister Gardini vuole fare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Mancherà il sostegno del pubblico del PalaBanca che non potrà accedere alla palazzetto ma questa sarà una condizione che vedrà coinvolte tutte le squadre del campionato. Per far fronte a questo disagio, come già comunicato in precedenza, la Società biancorossa ha deciso di garantire a tutti i possessori di un abbonamento nominativo, valido per la stagione 2019/2020, la possibilità di seguire gratuitamente anche da casa tutte le gare della Gas Sales Piacenza, sia in casa sia in trasferta, sulla piattaforma streaming Eleven Sports.

A presentare la delicata sfida che attende la Gas Sales Piacenza è Igor Yudin, schiacciatore alla sua seconda stagione in Emilia e tra i beniamini del popolo biancorosso: “La prossima partita contro Sora sarà una delle gare più importanti per noi, abbiamo infatti bisogno di punti per giocarci l’opportunità di accedere ai playoff: per questo motivo cercheremo di fare la nostra gara migliore in casa per ottenere una vittoria da tre punti. Sarà veramente strano giocare senza pubblico, è la prima volta che non avremo i nostri sostenitori che ci supportano sempre ad ogni match. Faremo di tutto per conquistare questa vittoria, non solo per noi ma anche tutti i nostri tifosi”.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora si presenterà al PalaBanca dopo aver giocato lunedì sera sul campo di Trento l’anticipo che sarebbe dovuto andare in scena alla dodicesima giornata. Il cammino in SuperLega per la formazione di mister Colucci è stato travagliato e attualmente i laziali occupano l’ultimo posto in classifica con cinque punti.

All’andata, però, Sora aveva messo in difficoltà i biancorossi: dopo la vittoria nella prima frazione di gioco di Piacenza, i padroni di casa avevano conquistato il secondo e terzo set, vendendo cara la pelle e uscendo sconfitti soltanto al tie break.

La partita tra la Gas Sales Piacenza e Globo Banca Popolare del Frusinate Sora sarà trasmessa domenica 8 marzo in diretta streaming su Eleven Sports.

STATISTICHE

Precedenti: 1 (1 successo Piacenza)

Ex: non ci sono ex tra queste due formazioni

A caccia di record:

In Regular Season: Gabriele Nelli – 15 punti ai 1000 (Gas Sales Piacenza).

In carriera: Dragan Stankovic – 12 punti ai 2300 (Gas Sales Piacenza); Dick Kooy – 35 punti ai 1100 e – 4 battute vincenti alle 100 (Gas Sales Piacenza).