Torna l’ora legale, lancette avanti di un’ora

Ce ne eravamo quasi dimenticati: stanotte torna l’ora legale.

Alle 2 del mattino di domenica 29 marzo porteremo l’orologio un’ora avanti adeguandoci all’ora legale. Sveglia prima al mattino e più luce alla sera: di solito si dice che si allungano le giornate, ma in realtà questa sensazione ci accompagna già da qualche settimane.

Ma tant’è. L’ora legale, messa in atto dalla maggior parte dei paesi industrializzati in nome del risparmio energetico, rimarrà in vigore per sette mesi, fino a domenica 25 ottobre. Così, fino al 2021, quando il ‘passaggio’ dovrebbe essere abolito.