Tra le vittime del coronavirus anche l’avvocato Massimo Burgazzi. Il cordoglio del sindaco

A 59 anni ci ha lasciato l’avvocato Massimo Burgazzi.

Professionista stimato e molto conosciuto in città, Burgazzi è deceduto mentre si trovava ricoverato all’ospedale di Parma dopo aver contratto il coronavirus. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. Lascia la moglie e due figli. Burgazzi era molto conosciuto anche nel mondo politico piacentino: aveva infatti ricoperto la carica di consigliere comunale di Forza Italia e capogruppo a Palazzo Mercanti per due mandati, dal 1994 al 2002.

Il cordoglio del sindaco – “Anche a nome della Giunta e del Consiglio comunale, tra i cui banchi ha svolto con passione e determinazione il suo mandato politico dal 1994 al 2002, vorrei dedicare un pensiero commosso e sincero all’avvocato Massimo Burgazzi e ai suoi familiari, cui siamo tutti vicini con affetto”. Il sindaco Patrizia Barbieri, appresa la notizia della scomparsa dell’ex consigliere e capogruppo di Forza Italia, ne ricorda “la personalità brillante e la capacità di coinvolgimento, che aveva messo a servizio della comunità piacentina scegliendo di affiancare, all’attività professionale per la quale era conosciuto e stimato, anche l’impegno nell’assise cittadina”.

“In queste ore – aggiunge il sindaco Barbieri – Piacenza vive lo sgomento per la scomparsa di due personalità pubbliche, Massimo Burgazzi e Nelio Pavesi, che hanno sempre operato per difendere e tutelare il nostro territorio. In più occasioni, da quando è iniziata questa emergenza sanitaria, ho voluto esprimere la mia solidarietà, come sindaco, a tutti coloro che devono confrontarsi con il dolore più grande per la perdita dei propri cari. Oggi, anche il ricordo di Massimo fa sì che questo sentimento sia, per me, profondamente personale e condiviso, perché se ne è andato un collega e un amico”.

Foti (FdI) “Una vera coltellata al cuore” – Anche Tommaso Foti, deputato di Fratelli d’Italia, ha voluto ricordare Massimo Burgazzi: “L’amicizia, nata per via della comune frequentazione del Respighi, si era consolidata sui banchi del consiglio comunale di Piacenza. Professionista scrupoloso, amava la sua famiglia e nella passione per la politica non ha mai perso la signorilità che gli era propria. Ancora pochi giorni fa ci eravamo casualmente incontrati e ci eravamo ripromessi di vederci volendo lui suggerirmi lo spunto per una proposta di legge. Apprendere della sua assurda scomparsa è una vera e propria coltellata al cuore. A Camilla, ai figli, ai parenti tutti un abbraccio ed il cordoglio per il grande dolore che la perdita di una persona perbene lascia in tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Il cordoglio di Forza Italia – “L’infezione da Coronavirus ci ha portato via in una sola giornata due stimati professionisti con una passata e presente passione per la politica a servizio dei cittadini. Alla notizia della scomparsa dell’attuale consigliere Comunale a Piacenza Nelio Pavesi, arrivata in mattinata, si è aggiunta nel pomeriggio quella di Massimo Burgazzi, stimato avvocato del foro di Piacenza, già capogruppo per Forza Italia sempre nel consiglio cittadino dal 1998 al 2002 e successivamente nel consiglio di amministrazione di Tempi SpA”.

“Massimo era anche il nipote di Angelo, forzista da sempre e ancora oggi molto attivo nel gruppo seniores di Forza Italia, partito di cui Massimo ha sempre condiviso ideali e progetti. Così questo nemico di una guerra silenziosa che prende a caso ci ha portato via due persone stimate e capaci a distanza di qualche ora”.

“Esprimiamo sentimenti di dolore anche per la repentina scomparsa di Nelio Pavesi, consigliere comunale della Lega a Piacenza: ricordiamo la sua fervida attività per la promozione della cultura musicale e artistica in generale dovuta anche alla sua grande esperienza come maestro e docente di musica. La politica piacenza perde un uomo di indubbio valore sia dal punto di vista della preparazione che umano, ma soprattutto un consigliere comunale che voleva bene alla città”.

“In questo contesto vogliamo ricordare anche la figura di Sandro Dialuce, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi e già consigliere comunale a Fiorenzuola d’Arda dal 2011 al 2013. Nel capoluogo della Val d’Arda Sandro era molto conosciuto, stimato e apprezzato non solo come carabiniere ma anche come persona umana fortemente legato al suo territorio e a Forza Italia: da Ottobre 2016 faceva parte della Commissione Consiliare ‘Ambiente e Territorio’. Persona attenta, capace e sempre disponibile, era stato presente anche ai banchetti promossi dal partito durante la recente campagna elettorale regionale”.

“A tutte queste persone va il nostro grazie per aver dato un grande esempio di impegno civile e sociale e ai loro parenti e ai loro cari l’abbraccio e le più sentite condoglianze da parte di Forza Italia Piacenza”.