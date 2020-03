Tra quiz e letture, il “Dantedì” del Liceo Gioia si sposta sui social

La lettura di terzine a scelta, inseguendo “virtute e canoscenza”, e un quiz interattivo dedicato al Sommo Poeta. E’ quello che il Liceo Gioia di Piacenza ha organizzato in occasione del “Dantedì”, giornata nazionale individuata per rendere omaggio a Dante, in vista del settecentesimo anniversario della morte, avvenuta nel 1321. La data prescelta, il 25 marzo, corrisponde per gli studiosi all’inizio del viaggio di salvezza narrato nella Commedia.

In tempi di quarantena da Covid-19 e della necessità assoluta di restare a casa, gli studenti e gli insegnanti del Gioia hanno trasferito sui social network la celebrazione dantesca. Protagonista in particolare è instagram, con l’immediatezza e l’agilità delle sue stories: le pagine di Gioia Web Radio, Liceo Gioia, L’Acuto e i Rappresentanti d’Istituto ospiteranno per tutta la giornata, a partire dalle 12, i vari contributi video.