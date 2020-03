Trasporto pubblico, i sindacati “Urge riduzione del servizio al minimo essenziale”

Emergenza Covid-19: dopo gli ultimi provvedimenti annunciati dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico di Piacenza – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferr. – accendono i riflettori su alcune problematiche nella prosecuzione del servizio.

“Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta tv, ha annunciato nuove misure del Governo e più restrizioni per fare fronte all’emergenza coronavirus in Italia – si legge in una nota congiunta -. Chiusi parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa, bar, pub, ristoranti. Rimarranno aperte farmacie e negozi di alimentari e beni di prima necessità. Confermata la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi minimi del trasporto pubblico locale”.

“Queste nuove misure – evidenziano i sindacati – unite al mantenimento del servizio attuale di TPL nella nostra provincia per tutti gli operatori del settore autoferrotranviario ed in particolare per gli autisti, comportano una serie di disagi alcuni dei quali sfociano anche pericolosamente nella carenza di sicurezza. Il problema più grave – prosegue la nota – è rappresentato dai turni in vigore extraurbani e ad una parte di turni spezzati urbani, alcuni dei quali sono spalmati su nastri di lavoro fino a 14 ore d’impegno e oltre, con soste esterne al capoluogo di durata anche di 5 ore dove l’autista non potrà consumare un pasto con gli esercizi convenzionati alla ristorazione e bar chiusi, ne accedere ai servizi per l’espletamento dei bisogni fisiologici, con quest’ultima problematica comune anche al settore urbano”.

“Si può – chiedono le sigle sindacali – pensare di lasciare un autista 5 ore su un bus in sosta per poi stare alla guida senza un pasto caldo o alimentato con un panino per una intera giornata da mattina a sera? Gli autisti urbani ed extraurbani dove espleteranno i bisogni fisiologici non essendo presenti i bagni in nessun capolinea ? Conseguentemente, al fine di ridurre anche queste problematiche, diventando estremamente complicata una revisione immediata degli attuali turni, urgono provvedimenti urgenti del Comune di Piacenza e di Tempi Agenzia che vadano verso la riduzione drastica del servizio ai minimi essenziali, come già suggerito, attraverso il servizio Seta ridotto previsto per il mese di agosto”.