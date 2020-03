Tutta l’Italia diventa “zona protetta”, scuole chiuse fino al 3 aprile

Le restrizioni già in vigore per la Lombardia e le altre 14 province del nord Italia (tra cui Piacenza) vengono estese a tutta l’Italia, a partire dalla mattina del 10 marzo.

Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa serale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Di fatto le misure per limitare la mobilità – consentita solo per ragioni di lavoro, di necessità o di salute – delle persone diventano valide per tutta la penisola.

A questa prescrizione si aggiungono altri tre elementi di novità: lo stop a tutte le manifestazioni sportive compresi i campionati di calcio, il divieto degli assembramenti di persone, e il prolungamento della chiusura di scuole e università al 3 aprile.