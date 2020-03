“Tanti a passeggio nonostante i divieti, comportamento inaccettabile”. La segnalazione

“Piacentini state a casa”. Se la stragande maggioranza delle persone risponde con senso di responsabilità ai continui appelli a fare ciascuno la propria parte per fronteggiare l’emergenza coronavirus, qualcuno sembra continuare ad eludere le restrizioni imposte dal decreto governativo.

E così, complice evidentemente la bella domenica di sole, in tanti ne hanno approfittato per uscire per una passeggiata: “Sono tutti sulla ciclabile che dalla città porta verso Gossolengo (nella foto) – ci ha segnalato una lettrice -. Trovo inaccettabile questa cosa visto quello che sta succedendo. Chiudere i parchi pubblici non basta evidentemente…”.

Sempre domenica a richiamare i cittadini ad un comportamento responsabile è stato anche il sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani, che su Facebook ha minacciato la chiusura della Lampugnana dove era stata segnalata la presenza di numerose persone.