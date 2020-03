Ufficio Abitazioni del Comune, attività sospesa fino a domenica 8 marzo

E’ sospesa, sino a domenica 8 marzo, l’attività dell’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza.

Per informazioni essenziali, relative anche a pratiche in corso, è possibile rivolgersi – privilegiando i contatti telefonici e l’uso della posta elettronica – agli sportelli Informasociale, che rispondono ai numeri 0523-492731 e 0523-492022, o all’indirizzo informasociale@comune.piacenza.it .

Come già comunicato nei giorni scorsi, sino a domenica 8 marzo gli sportelli Informasociale e Informafamiglie accetteranno unicamente la consegna di domande riferite a bandi o erogazioni di contributi che abbiano scadenza entro il 10 marzo prossimo. In tal caso, si raccomanda agli utenti di recarsi agli sportelli senza accompagnatori, fatta eccezione per i cittadini con invalidità totale e riconosciuto accompagnamento, nonché per i genitori di figli minorenni che non possano affidarne la cura a terze persone.

Tali disposizioni, con attuazione immediata, rispondono alle esigenze di tutela della salute – con particolare riferimento alle categorie più deboli o a rischio – delineate dal Decreto ministeriale del 1° marzo e dall’ordinanza sindacale del 2 marzo.