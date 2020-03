Una telefonata per vincere l’isolamento: attivo il nuovo servizio gratuito di Epikurea

Conforto, ascolto, consiglio, consulenza. Epikurea Aps mette a disposizione dei cittadini un servizio di telefonate e videochat gratuite per offrire un sostegno alle persone in questo momento di emergenza ed isolamento. “Competenza e riservatezza, umanità ed empatia: siamo esperti in gestione emotiva e organizzazione familiare – spiega Epikurea -. Inoltriamo richieste di consulenze psicologiche o di altra natura con professionisti associati e in rete con noi .Qualsiasi differente necessità verrà da noi gestita ed inviati ai Servizi di competenza sul territorio”.

Per mettersi in contatto con Epikurea è sufficiente lasciare un messaggio (si verrà poi richiamati) su whatsapp al 3713343761.