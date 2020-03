Uno al volante ubriaco, l’altro in giro a prostituirsi. Coppia denunciata dalla Finanza

Denunciata coppia dalla Guardia di Finanza: uno al volante ubriaco, l’altro in giro a prostituirsi.

E’ questo l’esito di un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

Nei giorni scorsi una pattuglia di finanzieri – spiega una nota delle Fiamme Gialle – appartenente al gruppo di Piacenza, in servizio di controllo del territorio nella zona Piacenza Sud, ha intercettato una persona che sostava, da sola, in atteggiamento equivoco.

Dopo pochi minuti si è affiancata un’autovettura condotta da uomo; la persona in sosta è salita a bordo ed i due soggetti si sono allontanati insieme.

Ne è seguito un breve inseguimento fino a quando l’autovettura è stata fermata dai finanzieri e le dichiarazioni rilasciate dai due soggetti, in merito alla loro presenza in quel luogo, sono state decisamente inaspettate.

I controllati, un uomo piacentino ed un transessuale brasiliano, uniti civilmente, stavano facendo rientro alla loro abitazione dopo che quest’ultimo aveva terminato di prostituirsi.

L’uomo alla guida ha precisato, inoltre, che l’attività svolto dal transessuale, di cui era perfettamente consapevole, contribuiva ad aumentare le disponibilità economiche della coppia.

A seguito di tali dichiarazioni, è scattata immediatamente la denuncia per inottemperanza all’invito a permanere presso la propria abitazione.

Considerato poi l’evidente stato di alterazione psicofisica del conducente e la presenza di diverse bottiglie di alcol nell’abitacolo della macchina, i militari, grazie all’intervento di una pattuglia della polizia stradale, hanno verificato il suo tasso alcolemico che é risultato superiore di quasi tre volte al limite consentito e, pertanto, si è provveduto all’immediato ritiro della patente ed alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.

E’ attualmente al vaglio, infine, la posizione dell’uomo in merito al reato di favoreggiamento della prostituzione.

Questa è solo una, sebbene tra le più “originali” finora riscontrate, delle situazioni che la Guardia di Finanza di Piacenza, unitamente alle altre forze di polizia, ha segnalato alla Procura in questi giorni ed è su questa tipologia di controlli che da settimane sono orientati gli sforzi del corpo, al fine di contenere e sanzionare qui comportamenti sconsiderati, contrari alle prescrizioni emanate dall’autorità, che rischiano di vanificare i sacrifici dei cittadini rispettosi, che in questo momento, in vista di un sempre più rapido superamento dell’emergenza, scelgono di seguire le norme emanate per fini sanitari e di sicurezza pubblica.