“Uno per tutti, tutti per uno”. Campagna social dei sindaci per combattere il coronavirus

“Tutti per uno e uno per tutti. Uniti noi resistiamo, divisi noi cadiamo”.

La citazione dei Tre Moschettieri di Alexandre Dumas è stata presa in prestito, dai sindaci di Piacenza e non solo, per lanciare una campagna social rivolta ai propri concittadini. L’idea è di promuovere, a partire da oggi, 17 marzo, anniversario dell’unità d’Italia, il senso civico, invitando tutti a rispettare le limitazioni del Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Il messaggio – il perentorio “Io resto a casa” – è abbinato a un’immagine del tricolore, con lo stemma del Comune di appartenenza. Un’immagine che i sindaci invitano a condividere via social, perché solo insieme è possibile vincere questa battaglia.