Veicoli storici, annullato il “Columbus day” del 19 aprile

Il CVSP-PC annulla il primo evento e congela il calendario 2020

Piacenza, 21 marzo 2020 – “La situazione non è delle migliori, purtroppo stiamo vivendo un periodo veramente difficile ed è per questo motivo che abbiamo deciso di annullare il primo evento del Club Veicoli Storici di Piacenza, che era in calendario il prossimo 19 aprile, il Columburs Day”. A comunicarlo è Bruno Francesconi, membro del consiglio direttivo del sodalizio piacentino. “Non è certo questo il momento per pensare ad organizzare eventi, al di là delle limitazioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Già si parla della possibilità di estendere il provvedimento e in ogni caso non ci sarebbe il tempo necessario per organizzare la manifestazione.

Tutti quanti siamo concentrati su altre dinamiche. Per tutti questi motivi il consiglio direttivo del Club ha deciso di annullare il primo evento e di congelare il calendario 2020 in attesa di nuovi sviluppi. Tutti le manifestazioni sono sospese. La speranza di tutti, ovviamente, è che la situazione si possa evolvere al meglio nel più breve tempo possibile. Seguiranno altre comunicazioni per informare i nostri soci e tutti gli appassionati dei veicoli d’epoca sulla riuscita o meno delle prossime manifestazioni. Per concludere vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario che sta svolgendo un lavoro importantissimo, mettendo a repentaglio anche la propria vita”. (nota stampa)