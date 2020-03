Ventilatori polmonari, Rancan (Lega) “Bonaccini smetta di delegare a Venturi e si faccia sentire dal Governo”

“E’ venuto il momento che Bonaccini cominci ad alzare la voce coi suoi compagni di partito che sono al Governo, e reclami più attenzione e maggior tempestività negli interventi per la nostra Regione, la seconda in Italia per numero di decessi”.

Il piacentino Matteo Rancan, capogruppo della Lega Nord in Emilia Romagna, interviene sulla questione dei ventilatori polmonari. “Ieri il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, facendo il punto sulla distribuzione dei macchinari necessari per curare i pazienti affetti da Covid 19, ha ribadito come “dei 256 ventilatori da rianimazione decisivi per salvare vite consegnati nelle ultime ore, la Lombardia ne ha ricevuti 23, mentre a Emilia-Romagna e Piemonte non ne è arrivato nemmeno uno”.

“E’ il caso che, finalmente, Stefano Bonaccini, al pari dei governatori di Lombardia e Veneto, si faccia vivo e cominci a gestire l’emergenza in prima persona, senza delegare sempre e tutto – come accaduto sino ad oggi – al commissario per l’emergenza Sergio Venturi”.