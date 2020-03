Venturi “Potenzieremo l’attività di esecuzione dei tamponi, secondo le linee dell’Oms”

“Domani presenteremo al presidente della Regione Stefano Bonaccini un piano di potenziamento dell’attività di tamponi, per seguire le nuove indicazioni Oms mirate alla ricerca di persone positive e asintomatiche”.

Lo ha annunciato il commissario ad acta Sergio Venturi, durante la quotidiana diretta Facebook (sulla pagina della Regione Emilia Romagna) mirata a fornire gli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria legata al coronavirus. “Questo piano – ha detto – prevederà che si facciano tamponi a tutti i dipendenti e convenzionati del servizio sanitario nazionale. Partiremo da lì, e partiremo anche con un piano più complessivo di ricerca del virus nelle persone e nei contatti. Sarà diversificato per le province, perché le esigenze sono diverse e ci troviamo tra due estremi, Piacenza e Ferrara (dove i casi sono ancora pochi, ndr). Necessariamente andremo per step, per gradi. Stiamo facendo un piano dinamico, che cambia giorno per giorno. Però l’essenziale è che attraverso le nuove metodiche, anche di diagnosi rapida, saremo in grado di fare molti più tamponi di quelli che stiamo facendo oggi”.

“Non è tanto una questione di cura – ha aggiunto -: ci cambia poco sapere che una persona sia positiva o meno, se ha determinati sintomi. I sanitari sono in grado di capire se c’è il covid 19 anche solo visitando una persona, senza fare il tampone. Però lo facciamo perché abbiamo bisogno che soprattutto gli operatori del servizio sanitario, e non solo, siano tranquilli nello svolgere il loro lavoro “.

Rispetto al numero dei decessi, complessivamente 50 nella sola giornata di oggi 17 marzo, il commissario Venturi chiarisce che “oggi noi raccontiamo la situazione di 2 settimane fa, quando ci sono stati i contagi. Raccontiamo il passato, la forza e la sicurezza che vi dobbiamo dare è quello di raccontare il futuro. Noi ci aspettiamo alla fine di questa settimana, inizio della prossima, di vedere i risultati delle limitazioni introdotte. Per questo vi invito a stare in casa, per questo uso tanta enfasi: abbiamo bisogno che li rispettiate. Ma anche quando avremo superato il picco dell’infezione, ci saranno sempre morti. Il nostro auspicio è che, rispettando le imitazioni, la nuova crescita sia inferiore a quella di prima”.

In merito poi allo sfogo di ieri, diventato virale, Venturi ha chiarito che “l’uscita con il cane non è vietata, è una necessità. Uscite in bicicletta vanno bene, se la usate per andare a fare la spesa. Certo se facciamo un plotone di 25 atleti che si respirano addosso, non è il momento, così. Le corsette sono un dovere per chi sta male, ad esempio per chi soffre di diabete e deve fare attività fisica. Ma consiglio di farla fuori dai luoghi affollati, perché non si fa del male a nessuno e non si rischia di essere contagiati”.

“Riguardo al vaccino, visto che non saranno necessari solo pochi mesi, questo sarà disponibile per tutti. Certo si inizierà con chi è a rischio, soffre di patologie particolari – dice Venturi -. Ma sarà disponibile per tutti, perché noi siamo un servizio pubblico e universale. Non lo faremo soltanto per chi può, come accade in altri paesi del mondo dove si deve tirare fuori la carta di credito anche se ti viene un infarto. Da noi non funziona così: le cure sono uguali per tutti”. “Rispetto a chi fa dell’ironia e dice che quelli che forniamo non sono dati attendibili, ricordo che in questa battaglia abbiamo bisogno della collaborazione di tutti; io non ho interessi da difendere se non quelli della comunità in cui vivo, per la quale ho deciso da semplice pensionato di mettermi a disposizione nonostante potessi farne a meno e passare queste giornate in modo diverso”.

LA NOTA STAMPA DELLA REGIONE

A Piacenza, ha poi informato, oggi c’è stato il sopralluogo con i vertici militare per stabilire dove collocare l’ospedale da campo, che andremo a collocare nei pressi dell’ospedale, con circa 40 letti con letti di terapia intensiva.

Altro tema di grande attualità è quello dei ventilatori: “La notizia – ha sottolineato- è che, mutuando dall’esperienza lombarda, stiamo moltiplicando i ventilatori polmonari per la terapia intensiva. In pratica- spiega Venturi- ad ogni ventilatore riusciamo a collegare fino a quattro circuiti e quindi a ventilare due persone e presto arriveremo a quattro”.

E anche sul versante del personale della sanità, c’è una buona notizia: “Dopodomani avremo 44 nuovi infermieri, laureati on line dall’Università di Modena e Reggio Emilia, sono 44 professionisti che andranno ad arricchire le dotazioni delle aziende sanitarie per poter affrontare questa situazione. E questa sera voglio ringraziare anche la categoria degli addetti alla sanificazione e alla pulizia, anche dei nostri ospedali, e gli operai che lavorano nelle nostre fabbriche, per lo straordinario lavoro che stanno facendo”.

“Agli infermieri e ai medici ogni giorno si prendono dei rischi che salvano la vita- ha aggiunto Venturi– vorrei dire che non avete idea di quante persone vi vogliono bene e vi fanno forza e vi danno il coraggio di continuare ad andare avanti. Fare il medico e fare l’infermiere è uno dei lavori più belli, perché si aiutano gli altri. Siamo emiliano-romagnoli e insieme abbiamo una grandissima forza. E siamo una comunità, lo dimostrano anche i tanti volontari, che ringrazio, che mettono a disposizione il proprio tempo libero”.

“Sono sicuro che ce la faremo- ha concluso- siamo tenaci e ne abbiamo affrontate tante, e riusciremo a farcela anche questa volta”.