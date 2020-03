Verifiche su due cavalcavia, giovedì cambia la viabilità in via Colombo e strada Farnesiana

Come già comunicato nei giorni scorsi, giovedì 5 marzo saranno effettuate le prove – da tempo programmate – di verifica della staticità strutturale di due cavalcavia comunali su ex binari ferroviari a Piacenza.

Pertanto, dalle 14.30 alle 18.30 di giovedì 5 marzo, in via Colombo, nel tratto compreso fra le rotonde di piazzale Roma e via Bolzoni, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e sarà vietata la circolazione in direzione Sud (verso l’esterno della città). I flussi di traffico saranno conseguentemente deviati sul percorso alternativo viale Patrioti – strada Farnesiana – via Bolzoni.

Inoltre, sempre giovedì 5 marzo, dalle 18.30 alle 20.30, nel tratto di strada Farnesiana compreso fra le rotonde di piazzale Libertà e piazzale Veleia saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione (in entrambi i sensi di marcia). I flussi di traffico, in questo secondo caso, saranno deviati sul percorso alternativo viale Patrioti – piazzale Roma – via Bolzoni.

Lavori in corso, limitazioni al traffico in via Croce – Per consentire lavori di manutenzione urgente a un fabbricato, dalle ore 7 alle 17 di giovedì 5 e venerdì 6 marzo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Croce. Contestualmente, sarà vietata la circolazione con la sola eccezione dei residenti e fruitori di posti auto privati, che potranno – in base alle diverse fasi del cantiere – transitare in entrambi i sensi di marcia.