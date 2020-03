Vigor, annullati i recuperi fino ad aprile

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato l’annullamento di tutti i recuperi programmati per la serie D e per la Juniores nazionale che interessano anche la Vigor Carpaneto, annunciando la stesura di un nuovo calendario per la prossima settimana.

Per la prima squadra biancazzurra, non si disputeranno quindi i match dell’11 marzo contro Progresso (in trasferta), del 15 marzo in casa contro l’Alfonsine e del 1 aprile a domicilio della Savignanese. Inoltre, il Settore giovanile e scolastico ha disposto lo stop dell’attività fino al 15 marzo.