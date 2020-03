Voglia di shopping restando a casa: internet un valido alleato

Il Coronavirus è stato dichiarato pandemia dal Ministero della Salute ed il primo ministro Conte ha emendato dei decreti molto seri per arginare il contagio nel minor tempo possibile. Sono chiuse le scuole e le attività commerciali ed è consentito uscire solo per fare la spesa.

In questo scenario da film di fantascienza, l’hastag è #iorestoacasa, come si vede nei social più popolari: come trascorrere le ore tra le mura domestiche e non perdere il buonumore? Vietato farsi prendere dalla malinconia: molto meglio dedicarsi alle attività che trascuriamo per mancanza di tempo: leggere, scrivere, ascoltare musica, guardare un film e sfruttare la tecnologia per delle cose utili come.. rifarsi il guardaroba!

Quando il web diventa un alleato anti tristezza

Sono tante le donne che spulciano il variegato mondo di internet per fare del sano shopping, attraverso, ad esempio, gli e-commerce di borse online. Scegliere e acquistare un bell’accessorio tipicamente femminile, come la borsa, può far ritornare immediatamente il sorriso.

Lo shopping online borse diventa un passatempo divertente, per trascorrere una serata in chat con le amiche o in videochiamata con WhatsApp per consigliarsi sul modello più bello e ci che piace di più!

La borsa è l’universo femminile fashion per eccellenza

Borsa è donna per antonomasia, e viceversa: è un mondo sconosciuto al genere maschile, ricco di talmente tanti oggetti che è possibile elencarli tutti. La stessa cosa vale per le fogge delle borse, un settore assortito e variegato tra cui shopping bag per la spesa, handbag, borse a tracolla, borselli, pochette e clutch per la sera da portare a mano. Un altro settore molto gettonato è la pelletteria: sono numerosi i siti di borse e valigie online che circolano su internet e propongono svariati modelli da portare in viaggio. Gli shop che distribuiscono borse e portafogli online propongono prezzi scontati e offerte vantaggiose da prendere al volo, per un’idea regalo di stile.

È questo che dobbiamo ritagliarci, una coccola da riservarci in un momento difficile come quello attuale, ad esempio visitando lo store online Carpisa.

Divertirsi con lo shopping online

Il Coronavirus non ha fermato internet e le spedizioni funzionano regolarmente, come altri settori come l’industria alimentare. Fare shopping su Carpisa online è un’occasione per tirarsi su di morale e scegliere la borsa di tendenza per la primavera e l’estate 2020. Alle donne piace tanto giocare con gli abbinamenti e con i colori, componendo l’outfit ideale per le nostre uscite con il partner o le amiche.

Ad esempio, il colore top per questa stagione è il Bluestone, tinta Pantone del 2020, ma anche il cherry pepper, un misto tra il ciliegia e il rosso peperone, per donne forti e carismatiche.

La vernice e i finish metallizzati sono due altri mood molto trendy, mentre resiste incontrastato il concept animalier, tra il pitonato, il tigrato, lo zebrato e il testuggine. Un caleidoscopio di ispirazioni e idee per borse da urlo!

Come scegliere la borsa a seconda dell’occasione giusta

Un altro fattore da considerare nell’acquisto di borse online è il dresscode, se diurno o notturno, casual o formale. Ad esempio, la shopping bag e la handbag sono preferibili di giorno, mentre la clutch e la pochette sono l’ideale per un cocktail e una cena, per il teatro e la disco. Il brand Carpisa offre tante opportunità per uno shopping divertente e rassicurante, soprattutto in questo periodo un po’ triste.

Al bando la noia, con lo shopping di borse e valigie online in cui mettere dentro tanta positività per il futuro!

Lo shopping online è pratico e facile

I siti di shopping online borse sono di facile accesso e pagare è ancora più semplice, grazie al conto elettronico Paypal, oppure alle carte dei circuiti comuni come Visa e Mastercard: un click e il gioco è fatto.. e la borsa nel carrello!