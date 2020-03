Volley B, le indicazioni per i recuperi della Canottieri Ongina

La Federazione italiana pallavolo ha definito le disposizioni per i recuperi dei campionati nazionali di serie B, che interessano da vicino la Canottieri Ongina, capolista del girone B di serie B maschile.

La formazione piacentina, infatti, ha visto “saltare” per l’allerta-Coronavirus due match: quello del 22 febbraio a Bovezzo contro il Valtrompia Volley (terza giornata di ritorno) e quello del 29 febbraio a Monticelli contro la Mgr Grassobbio (quarta giornata di ritorno).

La partita contro Valtrompia verrà recuperata in un giorno infrasettimanale che dovrà essere compreso tra martedì 10 marzo e sabato 10 aprile. Il match contro Grassobbio, invece, rientra nel turno che si disputerà interamente sabato 16 maggio, ossia al termine della regular season (ultimo impegno originario era il 9 maggio), con il conseguente slittamento di una settimana dei play off, che inizieranno non più il 16 bensì il 23 maggio per terminare il 20 giugno.

Foto di Andrea Scrollavezza