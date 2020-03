Sarà un week end instabile sul fronte meteo nel piacentino.

“L’avvicinamento di un impulso perturbato – fa sapere Arpae -, porterà un aumento della nuvolosità con piogge deboli e sparse a partire dalle ore serali sul settore emiliano. Le precipitazioni nella giornata di sabato 14, tenderanno da ovest a transitare progressivamente verso il settore orientale della regione, esaurendosi in serata. Nella giornata di domenica, la rimonta dell’alta pressione favorirà condizioni di cielo prevalentemente soleggiato”.

Nello specifico, nella nostra provincia molte nuvole sabato con piogge deboli intermittenti ed un progressivo miglioramento nelle ore pomeridiane; cielo prevalentemente sereno domenica in pianura, qualche nube invece sui rilievi. Temperature in deciso calo nel fine settimana con valori minimi previsti per domenica in pianura attorno a 6 gradi e massime a 12 gradi.