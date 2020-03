Dopo il passaggio di una lieve onda depressionaria nella giornata di venerdì, che potrebbe portare qualche precipitazione, a Piacenza il weekend si aprirà col bel tempo: secondo le previsioni Arpae, nella mattinata di sabato in pianura è atteso sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 18 °C in pianura.

E’ invece atteso un peggioramento nella giornata di domenica: al mattino in pianura previsto nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci sparsi; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con pioggia mista a neve; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 600 m.

Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 4 °C in pianura, massime pomeridiane in netto calo: comprese tra 6 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.