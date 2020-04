Rancan a Piccinini “Si dimentica degli ‘aperitivi sul Titanic’ a Milano”

“La crisi d’identità interna al Movimento 5 Stelle, che oggi sembrano più cadenti che mai, è l’unica giustificazione valida allo sproloquio della consigliera regionale Piccinini”.

E’ il commento di Matteo Rancan, capogruppo Lega Emilia-Romagna che replica alle accuse della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini.

“Non ricorda come, in realtà, ad organizzare “aperitivi sul Titanic” a Milano all’inizio della pandemia non fossero Salvini e la Lega ma i suoi amici di governo che oggi tanto strenuamente quanto insensatamente prova a difendere? Piuttosto, Piccinini spieghi come mai, se è vero che nel codice genetico del Movimento Cinque Stelle c’è il “vaffa” alle caste, dalle loro abitudini ormai consolidate emerge solo una fame insaziabile di poltrone e di posti di potere?”.