A Piacenza, Parma e Reggio Emilia 300 uffici postali sanificati dal Coronavirus

Alcuni servizi postali come la riscossione delle pensioni o il pagamento dei bollettini sono essenziali, soprattutto per gli anziani, i più esposti ai rischi del Corona virus.

Così a Piacenza e in altre due province emiliane – Parma e Reggio – il Consorzio Nazionale Servizi (CNS) con la propria consorziata Camst ha attivato un servizio di igienizzazione e sanificazione degli uffici effettuato con 5 squadre di 3 unità munite di mezzi, attrezzature, prodotti e dpi specifici. Le attività sono partite il 26 marzo, nei giorni a ridosso del servizio di riscossione delle pensioni per migliaia di cittadini e hanno interessato 70 uffici postali della Provincia di Piacenza, 100 uffici della Provincia di Parma, 130 nella Provincia di Reggio Emilia. Le operazioni di sono svolte in 2 fasi, una prima di detersione con ventilazione, detersione, aspirazione e lavaggio di tutti gli ambienti e una seconda di sanificazione con atomizzatori dotati di ipoclorito di sodio diluito a 1000ppm.

Igienizzazione e sanificazione sono state portate a termine dopo aver effettuato un’attenta attività di backoffice, con una pianificazione precisa degli interventi calcolando le distanze e incastrando gli orari di attività per ogni sede postale, per raggiungere nel più breve tempo possibile tutte le strutture del territorio. Grazie all’intervento del Consorzio Nazionale Servizi è stato possibile aprire molte sedi che diversamente sarebbero state chiuse e le attività continuano anche in questi giorni, con tripli passaggi presso le sedi postali. Il Consorzio nazionale servizi, che è espressione del mondo cooperativo, è tradizionalmente presente con i suoi associati nel settore della sanificazione e igienizzazione ambientale e in queste difficili settimane ha potenziato ulteriormente le attività in tutte le Regioni con il Progetto RiGenera. Con personale qualificato e soluzioni altamente tecnologiche, il CNS con Rigenera offre alle amministrazioni pubbliche e ai privati soluzioni mirate sulla base delle specifiche esigenze di ciascun cliente.

Si tratta di soluzioni a bassissimo impatto ambientale e con un altissimo potere igienizzante e disinfettante, grazie all’utilizzo di dispositivi per l’atomizzazione del perossido di idrogeno che garantiscono il perfetto trattamento di disinfezione degli ambienti.