“A Rottofreno arrivate 319 richieste di sostegno. Non vergognatevi a chiedere aiuto”

A Rottofreno sono state 319 le richieste di aiuto arrivate dalla popolazione, in seguito allo scoppio dell’epidemia di coronavirus.

Una buona parte di queste, spiega il sindaco Raffaele Veneziani, riguardano l’accesso ai buoni spesa (l’amministrazione ha integrato la quota del Governo, di 64 mila euro, con altri 25 mila frutto di donazioni), così come di contributi economici per poter sostenere le spese dell’affitto e le bollette, oltre ad aver chiesto di poter ricevere la spesa a domicilio.

“Abbiamo ricevuto molte domande da persone che non erano già seguite dai nostri servizi – spiega il sindaco Veneziani – a cui è bastato non ricevere lo stipendio per un mese per trovarsi in seria difficoltà, tanto da non riuscire non solo a pagare l’affitto, ma neppure fare la spesa. Diciamo che questa situazione ha consentito di togliere un velo su fragilità a noi molto vicine ma ancora non conosciute. Ecco, io vorrei dire a queste persone che non devono vergognarsi di attraversare un momento di difficoltà: non è di certo colpa loro e speriamo sia solo transitorio. Anzi, il nostro auspicio è che possano, una volta risolta questa fase, poter essere a loro volta di sostegno ad altri”.