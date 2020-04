“Accessi Covid al pronto soccorso quasi azzerati: a Piacenza inversione formidabile” IL GRAFICO

“A Piacenza gli accessi al pronto soccorso per Covid sono quasi azzerati, si è verificata una inversione formidabile che racconta come si stia mettendo la malattia decisamente nella fase di controllo”.

E’ il commissario regionale per l’emergenza coronavirus Sergio Venturi a puntare l’attenzione su un dato significativo che riguarda la provincia di Piacenza. Lo ha fatto durante la consueta diretta Facebook per aggiornare sulla situazione regionale, presentando alcune diapositive con un focus sulle varie province.

“Il primo marzo, a pochi giorni dall’avvio dell’emergenza – spiega Venturi commentando il grafico – a Piacenza si registravano un centinaio di accessi al giorno no Covid, cioè per altre patologie indipendenti dal virus, e circa 50 per coronavirus. Poi gli ingressi no Covid sono praticamente scomparsi e si sono superati i 100 accessi al giorno per casi Covid, con il picco tra il 15 e il 20 marzo. Quindi, con il passare dei giorni, abbiamo assisitito ad una discesa, poi una risalita fino ad una inversione formidabile: oggi gli accessi al pronto soccorso per Covid sono quasi azzerati, con i no Covid che stanno invece risalendo”.

“Questa – è tornato a ribadire Venturi, come più volte fatto negli ultimi giorni – è una fotografia in tempo reale della malattia. Contiamo meno gli esiti dei tamponi, perché quando li facciamo, specialmente a Piacenza, raccontano una malattia che risale a 15 -20 giorni fa, mentre gli accessi al pronto soccorso raccontano la malattia oggi”. Fra i dati illustrati anche quello relativo ai casi positivi in corso, con la curva nel periodo tra il 25 marzo e il 28 aprile (grafico sotto): attualmente in provincia di Piacenza sono 1355. Sempre relativamente a Piacenza, Venturi ha informato del trasporto all’ospedale cittadino di due container “per rafforzare i presidi già presenti in particolare per i prelievi sierologici, in previsioni di un potenziamento delle chiamate per i test”.