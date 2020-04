Accorpamento Terre Padane, il no del collegio sindacale “Operazione rischiosa”

“Tutto ciò premesso e in più occasioni segnalato a Codesto Spettabile Consiglio di Amministrazione, visti i documenti acquisiti agli atti ritenuti non sufficienti a fornire adeguata informativa, preso atto delle prospettate modalità di conferimento dell’azienda, l’operazione così come illustrata al Collegio Sindacale è da intendersi non condivisibile, rischiosa e conseguentemente censurabile”.

Sono queste le conclusioni riportate letteralmente nella relazione del Collegio Sindacale allegata al verbale di Consiglio del 17 aprile 2020 del Consorzio Agrario Terrepadane riguardo al progetto di fusione e accorpamento con altre realtà consortili sul quale Confagricoltura Piacenza aveva sollevato parecchi dubbi, facendosi portavoce delle preoccupazioni di tutti agricoltori Piacentini (la relazione è pubblicata integralmente in formato pdf sul sito https://www.agricolae.eu/)

“Nulla da aggiungere al lapidario parere – continua Confagri – se non che con tutta la forza possibile l’Associazione degli imprenditori Agricoli torna a chiedere che venga tutelato l’interesse dei soci del Consorzio e del territorio a cui la struttura appartiene, per storia e patrimonio, costituito proprio grazie alla collaborazione di generazioni di agricoltori piacentini. Giovedì 30 aprile – informa – Terrepadane ha in programma un altro Consiglio Direttivo, certe decisioni, alla luce degli atti, auspichiamo vengano assunte consapevolmente”. (nota di Confagricoltura Piacenza)