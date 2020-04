Acquistati pigiami, calze e intimo donna grazie alla colletta dei bimbi della Don Minzoni di Piacenza.

I piccoli e le loro famiglie hanno infatti deciso di rispondere all’appello di Ausl Piacenza, che chiedeva indumenti per i pazienti in ospedale, destinando all’acquisto i soldi messi da parte per una festicciola scolastica delle classi seconda C e seconda B.

L’iniziativa, unità alla volontà di acquistare il necessario in un negozio di Piacenza, è presto diventata virale, con altri cittadini intenzionati a partecipare. Grazie alla disponibilità di Paola Buccino, titolare del negozio Sotto Sopra, verranno consegnati pigiami, calze e intimo donna in ospedale. Per il momento l’emergenza indumenti è, come fa sapere Ausl, cessata, complice la generosità di tanti piacentini. Ma i bisogni in ospedale sono tanti, quindi la quota restante della colletta dei bimbi della Don Minzoni resterà disponibile per fare fronte a nuove necessità segnalate dall’azienda sanitaria.