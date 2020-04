“Adotta una famiglia”, Croce Rossa apre alla donazioni per aiutare chi è in difficoltà

L’Area Sociale di Croce Rossa non si ferma, ma cambia abitudini.

“Dopo un brevissimo periodo di sosta forzata – spiega Pilade Cortellazzi, vice Presidente Croce Rossa Italiana Piacenza – sono state adottate nuove modalità per non far mancare il sostegno alle tante persone in difficoltà: 300 sono infatti le famiglie iscritte al nostro servizio tra Piacenza e provincia che ogni mese,prima di questa drammatica epidemia, ricevevano la borsa viveri recandosi presso la sede di Croce Rossa. Questo servizio – la sua considerazione – non è più possibile, ma i bisogni certo non si sono fermati, anzi sono enormemente cresciuti e le previsioni per l’immediato futuro non sono certo rosee e prevediamo un aumento delle famiglie che si rivolgeranno allo sportello di Area 2″.

“In queste settimane – continua Cortellazzi – abbiamo portato il nostro servizio alle famiglie attraverso la consegna,adottando tutti i presidi di sicurezza, di borse viveri e, soprattutto, buoni spesa. Abbiamo così potuto raggiungere quasi tutte le famiglie. Questo ha avuto un costo per noi elevato (circa 10000 euro) ecco perchè questa nuova modalità richiede un impegno economico ancora maggiore”. “Ma i volontari di Area 2 sono abituati a superare ogni difficoltà e così abbiamo pensato ad un nuovo modo di aiutare le famiglie. ‘Adotta una Famiglia è il nuovo appello lanciato da Area2 – spiega -: chi desidera aiutarci ad aiutare potrà decidere di versare una somma unica o mensile ,attraverso la propria banca, che verrà destinata al sostegno di una famiglia attraverso l’acquisto di buoni spesa e generi di primaria necessità. E’ possibile partecipare con un contributo a scelta anche 10,00 o 20 euro ogni mese sono per noi una risorsa preziosa. La continuità delle donazioni è la nostra forza.

MODALITA’ DI DONAZIONE

BANCA DI PIACENZA – BONIFICO BANCARIO: IBAN IT 47 L 05156 12600 CC0000044OOOO

Beneficiario: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PIACENZA

Causale: ADOTTA UNA FAMIGLIA

LO SPORTELLO D’ASCOLTO – Croce Rossa svolge da sempre anche un importante servizio di ascolto per le persone in difficoltà ed anche questo servizio è stato ripensato. Da Lunedì 4 maggio sarà attivato uno sportello telefonico con un operatore dedicato esclusivamente a questa attività. Il servizio sarà disponibile il lunedì dalle 14,30 alle 17,30: chiamando il centralino di Croce Rossa (0523 324355) sarà possibile farsi passare lo sportello di Area2 dove chi è in difficoltà troverà ad ascoltarlo una volontaria per un aiuto e un supporto.