Agriturismi a domicilio, alla lista si aggiunge anche “Le Rondini” di Gazzola

A Piacenza si arricchisce l’offerta dei menù a domicilio degli agriturismi di Terranostra.

A “L’Oca d’Oro” di Montalbo di Ziano e a “La Buca” di Bassano di Rivergaro, si aggiunge infatti l’agriturismo “Le Rondini” di Lodino di Gazzola. “Abbiamo deciso di provare a sperimentare questo servizio che è un modo per tenere vivo il contatto con i nostri clienti” – spiega la cuoca contadina Claudia Anselmi -. “Cercheremo di variare le nostre proposte anche sulla base delle richieste, ma sicuramente non mancheranno la pasta fresca e quindi tortelli, anolini e pisarei nel segno della tradizione piacentina, i sughi pronti, le nostre torte e il nostro vino. Abbiamo inserito gnocchetti alla rapa rossa e crespelle agli asparagi, che, vista la stagione, non potevano mancare e che sono ricchi di vitamine e sali minerali”.

“Grazie a questi agriturismi – afferma il segretario di Terranostra Valerio Galli – i piacentini non devono rinunciare al piacere di un menù sano, garantito e di qualità che arriva nelle loro case”. “Gli agriturismi – ricorda infine Coldiretti – sono stati duramente colpiti dall’emergenza con la chiusura forzata delle strutture e per questo l’associazione è impegnata nel realizzare un piano di intervento anche con la richiesta di un sostegno economico legato alle mancate presenze effettive sia come alloggio sia come ristorazione. Oltre agli agriturismi, 15 aziende agricole di Campagna Amica Piacenza sono attive nelle consegne della spesa a domicilio. E’ possibile consultare e contattare tutte le strutture attraverso la app di Campagna Amica o sui canali social ovvero il profilo instagram di Coldiretti Piacenza e la pagina facebook di Campagna Amica Piacenza, oltre che nella home del sito www.piacenza.coldiretti.it. Coldiretti Piacenza ha aderito anche a “Pronto Spesa Comune” di Piacenza per offrire le consegne a casa alle persone più in difficoltà”.

MODALITA’ DI CONSEGNA A DOMICILIO “LE RONDINI” – Il servizio di consegna a domicilio dell’agriturismo “Le Rondini” si effettua il martedì, il giovedì e il sabato dalle 14 alle 19 coprendo un raggio fino a 25 km dalla struttura. La prenotazione deve avvenire entro le 12 del giorno precedente la consegna, contattando questi numeri telefonici: 0523/976304 oppure 393/9567287. Si può prenotare anche tramite e-mail scrivendo a info@agriturismo-lerondini.it