Alla Croce Rossa di Piacenza donati 10 mila euro per le famiglie più fragili

Indipendentemente dal contesto economico-sanitario che stiamo attualmente vivendo, esistono particolari situazioni familiari che hanno da sempre determinano per Croce Rossa una continua emergenza sociale e per le quali l’Associazione si è prodigata per fornire un aiuto e, in alcuni casi, per risolverle.

Croce Rossa di Piacenza in primis, i Volontari di Area 2 in particolare, forti della esperienza maturata sul campo in tutti questi anni di supporto al sociale, hanno messo in campo quanto di loro competenza per sostenere ed aiutare le famiglie in difficoltà: “Sono stati dapprima predisposti buoni spesa per le famiglie che da sempre vengono assistite – spiegano da Croce Rossa assistiamo e che, seppur rappresentano una goccia nel mare delle esigenze di queste famiglie più duramente colpite da questa pandemia, siamo riusciti a soddisfare i bisogni primari di queste persone più vulnerabili. Ma la generosità della cittadinanza alla quale è stato fatto un appello per sostenere anche questa attività non si è fatta attendere”.

Una donazione di una cittadina che vuol rimanere anonima ha versato nelle casse dell’Area socio-assistenziale 10mila euro. “Non possiamo far altro che ringraziare la cittadinanza tutta e questa benefattrice in particolare – afferma Ivana Casotti, Delegata Area2 – che ci consentirà nei prossimi giorni di trasformare la sua donazione in aiuti concreti per le famiglie bisognose”. Rossana Vernizzi Ratti, storica volontaria di Area 2 e neoeletta nel Consiglio Direttivo della CRI Piacenza e tramite della dirigenza con queste particolari esigenze non fa mancare il suo apporto: “Mi unisco ai ringraziamenti di Ivana e ringrazio anche l’amministrazione e i volontari sia effettivi che temporanei che si stanno dando un gran da fare per recapitare alle famiglie i nostri aiuti. Insieme riusciremo a superare anche questa nuova emergenza sociale”.

Per chi volesse sostenere tale attività, è possibile fare una donazione alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza facendo un bonifico al seguente IBAN IT58E0515612600CC0000037440 intestato a Croce Rossa di Piacenza, causale: EMERGENZA COVID – Sostegno attività Area 2.