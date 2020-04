Alla guida senza giustificazione ed ubriaco: patente ritirata e denuncia per un 36enne

In giro senza motivazione e alla guida ubriaco: scatta la sanzione per un 36enne piacentino.

E’ successo lungo la Statale 45 a Rivergaro: intorno all’una di notte del 28 aprile, l’uomo è stato fermato, e quindi denunciato, dai Carabinieri di Rivergaro nell’ambito dei controlli sulle restrizioni alla mobilità per contenere la diffusione del coronavirus.

Secondo quanto riporta l’Arma, il 36enne fermato in auto era visibilmente ubriaco. Dopo le procedure di riconoscimento, l’automobilista è stato sottoposto – come da normativa – a esame con l’etilometro per due volte, con un risultato di 1,88 grammi per litro. Gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.