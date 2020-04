“Amazon dona 100mila mascherine al territorio di Piacenza”

Anche Amazon ha deciso di dare una mano alla sanità emiliano-romagnola donando 100.000 mascherine al territorio di Piacenza.

Lo annuncia l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, questa mattina durante un incontro con il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri. “La prossima settimana – rende noto Priolo – Amazon donerà 100.000 mascherine al territorio piacentino, che verranno distribuite ai Comuni dalla Protezione civile come fatto in occasione di quelle donate dalla Regione Emilia-Romagna”.

In mattinata l’assessore, insieme al sindaco di Podenzano, Alessandro Piva, e alle altre autorità locali, ha visitato anche la struttura messa a disposizione dalla Difesa a San Polo di Podenzano, per accogliere i pazienti post covid-19 in via di guarigione che devono rimanere in isolamento. Per ora sono disponibili 40 posti letto, che potrebbero essere raddoppiati in caso di necessità. (Fonte DIRE)