Anna Maria Chiuri in concerto per Piacenza “Musica per confortare le ferite dell’anima”

Oggi pomeriggio, domenica 26 aprile (ore 18), si terrà in diretta streaming sulla pagina Facebook “Succede a Piacenza”, dalla Basilica di Santa Maria di Campagna, il concerto che il mezzosoprano altoatesino Anna Maria Chiuri ha inteso dedicare a Piacenza, sua città d’adozione, a cui è unita da un fortissimo legame d’affetto.

“Questo concerto è un abbraccio ideale a una comunità che amo, che sta pagando un prezzo altissimo all’emergenza Coronavirus – spiega Anna Maria Chiuri – e che, come altre, si sta preparando ad una difficile e ancora incerta riapertura. Un omaggio in musica dunque, per affidare ad un linguaggio universale e molto più diretto di altri, la memoria di chi ha perso la vita, la dignità del dolore di tante famiglie ma, soprattutto, la speranza di una rinascita. Ringrazio di cuore il Sindaco Patrizia Barbieri che ha condiviso con sincero entusiasmo questa idea, attivandosi per renderla possibile in pochi giorni”.

“In ottemperanza alle disposizioni in vigore per il contrasto all’emergenza sanitaria – fa sapere il Comune -, il concerto si terrà rigorosamente senza la presenza di pubblico. Per dare la maggior visibilità all’evento, pensando anche ad una fruizione accessibile da molti, la scelta è caduta sulla diretta streaming attraverso il profilo Facebook Succede a Piacenza del Comune di Piacenza, sperando in una condivisione unanime da parte di tanti piacentini e non solo”.

“La forza della musica per dare conforto alle ferite della nostra anima” – commenta il Sindaco Patrizia Barbieri, aggiungendo: “Ringrazio di cuore Anna Maria Chiuri e, accanto a lei, tutti coloro che hanno collaborato e si stanno impegnando – a partire dal concittadino Federico Perotti, che l’accompagnerà all’organo – per realizzare questo evento che rappresenta un omaggio prezioso e particolarmente significativo rivolto alla nostra città. La cultura, l’arte e i brani più nobili della musica sacra, che la voce di Anna Maria Chiuri saprà interpretare come sempre con grande intensità e passione, possono essere un simbolo di rinascita e un veicolo di forti emozioni, che sarà bello poter condividere virtualmente ascoltando insieme, ciascuno collegato dalla propria casa, il concerto di domenica sera”.

“Il concerto di Anna Maria Chiuri – spiega l’Amministrazione -, accompagnato dall’organista piacentino Federico Perotti, prevede l’esecuzione di brani tratti dal repertorio di musica sacra da Bach a Vivaldi, da Pergolesi a Rossini, passando per Mozart, Haendel fino a Verdi. Circa un’ora di musica, con due brani per organo e i restanti per voce e organo, per un’esibizione di grande qualità artistica – ricordando che Anna Maria Chiuri è stata premiata anche recentemente con l’Oscar della Lirica-International Opera – ma innanzitutto di grande valore umano”.