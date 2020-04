Da Anspi Gragnanino-Madonna del Pilastro solidarietà per gli operatori sanitari di Piacenza.

L’associazione ha infatti da poco portato a termine una donazione di 1000 euro per l’Ausl locale – attraverso la raccolta fondi lanciata dalla stessa azienda sanitaria – a cui si è aggiunta, grazie al contributo economico di soci ed amici, la consegna di 100 tute al personale sanitario del pronto soccorso di Piacenza.

Foto 2 di 2



Ma le iniziative benefiche non finiscono qui. “Stiamo organizzando – fanno sapere dall’Anspi Gragnanino – sempre con il supporto di soci ed amici, una raccolta fondi da destinare ai servizi sociali del comune di Gragnano, così da contribuire alla fornitura di generi alimentari e di prodotti per l’igiene personale per le famiglie in difficoltà del nostro territorio”.