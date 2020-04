Anziana in quarantena cade in casa, i vicini fanno scattare i soccorsi.

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata del 22 aprile. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco di Piacenza e gli operatori del soccorso della Pubblica Assistenza di Carpaneto, impegnati in postazione Covid. A dare l’allarme i vicini della donna, residente nella zona dei giardini Margherita, preoccupati dopo aver sentito dei lamenti provenire dall’appartamento della signora, in isolamento perché in quarantena.

L’intervento è stato quindi eseguito nel rispetto delle disposizioni di sicurezza: gli operatori erano provvisti di tute e caschi, mentre il vigile del fuoco che è salito sull’autoscala per entrare in casa dell’anziana aveva indosso la tuta nbcr. La signora è stata pertanto soccorsa e le sue condizioni non hanno reso necessario il ricovero in ospedale.