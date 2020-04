Asili nido, a Piacenza azzerate le rette dal 24 febbraio al 30 giugno “Sostegno alle famiglie”

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato, nella seduta del 30 aprile, l’azzeramento delle rette degli asili nido a partire dal 24 febbraio 2020 fino alla fine dell’anno educativo in corso, a seguito della chiusura delle strutture per l’emergenza epidemiologica.

“Abbiamo adottato questo provvedimento, come già annunciato in più occasioni – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati – perché ritenevamo doveroso garantire un adeguato sostegno alle famiglie, già duramente provate da questa situazione e dalla difficoltà di conciliare le esigenze di cura dei figli con quelle lavorative. In questi mesi di emergenza alle famiglie è stato chiesto un notevole sforzo e questo provvedimento va proprio nella direzione di dare loro un ulteriore segnale di riconoscenza. Siamo riusciti, pur mantenendo un equilibrio tra i capitoli di bilancio dei Servizi per l’infanzia, ad azzerare completamente la bollettazione per i mesi in cui la chiusura è stata totale”.

Il provvedimento – fa sapere Palazzo Mercanti – determinerà una diminuzione delle entrate, per il Comune di Piacenza, di circa 26 mila euro settimanali, che ammontano complessivamente a 234 mila euro per il periodo di sospensione di 9 settimane sinora considerata. “Mai come oggi le famiglie necessitano di segnali concreti e crediamo che questo sia un ulteriore segnale, fondamentale, di attenzione alle famiglie, nell’ambito dei più ampi e diversificati progetti di sostegno economico e sociale che l’Amministrazione comunale sta mettendo in atto su molteplici fronti”.