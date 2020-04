Assicurazione per autocarri, ecco quando richiedere una soluzione temporanea

Richiedere un’assicurazione temporanea per autocarri è una scelta ideale in tutti quei casi in cui si debba utilizzare questo genere di veicoli in maniera non continuativa. Si tratta infatti di polizze che offrono una copertura assicurativa per un arco temporale piuttosto limitato e che per questo consentono a camion o furgoni di circolare per brevi periodi di tempo. Una polizza temporanea può avere una durata che dipende dal tipo di contratto stipulato dalla propria assicurazione. In generale, si parla di assicurazioni semestrali, mensili o giornaliere, ma in alcuni casi le tempistiche possono essere concordate in base alle esigenze.

Perché scegliere un’assicurazione temporanea per autocarri – In generale, molti proprietari di camion o furgoni scelgono di ricorrere a una soluzione semestrale, mensile o giornaliera in tutti quei casi in cui il ricorso a una polizza annuale può risultare piuttosto svantaggioso. Se da una parte, infatti, un’assicurazione temporanea, in rapporto a una classica polizza di durata standard, può risultare più onerosa, dall’altra consente di risparmiare sulle mensilità in cui il mezzo non viene utilizzato. Il costo, in ogni caso, varia sempre secondo una serie di variabili, che dipendono dalla durata, dal tipo di copertura richiesta e dalle proposte della compagnia assicurativa.

Assicurazione temporanea: i casi in cui conviene – Le assicurazioni temporanee, in particolare quelle giornaliere o mensili, sono spesso la soluzione migliore per le aziende che abbiano bisogno di effettuare operazioni con dei mezzi, che in genere non utilizzano nelle loro attività quotidiane. Pagare una polizza di durata annuale per un veicolo che, per la maggior parte del tempo, resta fermo è un’opzione tutt’altro che conveniente, per questo motivo, molti preferiscono optare per una scelta a percorrenza limitata. Naturalmente, questo tipo di assicurazioni si adattano anche quei professionisti che operano prevalentemente utilizzando veicoli altrui, e abbiano la necessità di guidare un mezzo proprio solo in alcune particolari occasioni.

Assicurazioni temporanee per autocarri: la soluzione per i lavori stagionali – Naturalmente, le assicurazioni temporanee sono una scelta vantaggiosa in tutti quei contesti di lavoro stagionale destinati a concludersi entro pochi mesi. In questo caso, le tempistiche assicurative possono allungarsi fino a sei mesi consentendo di portare avanti un particolare progetto, senza rischiare di restare senza copertura assicurativa. Si parla, ad esempio, di attività legate alla produzione agricola o boschiva, quindi strettamente dipendenti dalla stagionalità, o a quelle edilizie, dove i progetti sono spesso attuati in una fase particolare dell’anno; senza contare i trasporti per gli allestimenti fieristici, per i concerti o per le produzioni cinematografiche, la cui frequenza si concentra soprattutto nei periodi più caldi dell’anno.

Quanto costa un’assicurazione temporanea per autocarri? – Per conoscere tutte le voci che concorrono a una polizza temporanea è possibile dare un’occhiata su Preventiviassicurazioneonline.com, il portale che consente di valutare i diversi aspetti di ogni soluzione, al variare delle proprie necessità. Le esigenze di chi si affida alle assicurazioni temporanee sono infatti molteplici e, proprio per assolvere al meglio a tutte le richieste, le diverse compagnie assicurative propongono pacchetti che possono risultare molto interessanti; e se alcune caratteristiche restano le medesime al variare della società, alcune voci possono modificarsi, per questo è importante non farsi cogliere impreparati e valutare ogni scelta con criterio.

La franchigia – Tra gli aspetti che possono variare tra le diverse compagnie vi è quello relativo alla franchigia, che in genere è più alta per le polizze temporanee di durata minore. In ogni caso, anche per quanto riguarda questo aspetto, il tetto massimo dipendente sempre dalle condizioni contrattuali di ogni polizza, che possono mutare al variare dei diversi preventivi e alle specifiche esigenze del sottoscrittore. Bisogna inoltre considerare che, al momento della scadenza della polizza temporanea, il veicolo non è più coperto e che, di conseguenza, non ha più i necessari requisiti per circolare su strada. È per questo che è importante valutare al meglio l’utilizzo del proprio mezzo e le tempistiche, in modo da selezionare il tipo di polizza temporanea che più fa al caso proprio.