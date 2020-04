Baristi sul piede di guerra “Aprire o morire. Il 6 maggio scenderemo in piazza, servono aiuti concreti”

Nasce a Piacenza il gruppo “Aprire o morire”, che raccoglie imprenditori del settore della ristorazione.

“Abbiamo sondato inizialmente gli umori dei miei colleghi baristi e ristoratori – spiega il creatore del gruppo Aprire o morire Emiliano Arcelloni, imprenditore nel settore della ristorazione e catering -. Contiamo circa 130 attività di Piacenza e Provincia, tra i quali bar, ristoranti, tatuatori, parrucchieri, negozio di commercio al dettaglio. Quello che si è profilato è la necessità di trovare una soluzione per uscire dall’impasse al fine di avere delle risposte, in primis da Comuni ed enti locali. Alcuni di noi hanno già deciso di chiudere in modo permanente e definitivo”.

“Chiediamo l’abolizione totale delle spese di non usufrutto dei plateatici ed eventuali spese che riguardano una futura per allargare gli spazi, una cancellazione della tassa dei rifiuti dei mesi di emergenza e chiusura, e rendere gli importi commisurati alle esigenze che verranno a verificarsi. Riteniamo – prosegue Arcelloni – che quanto è stato fatto da Regione e comuni sia solo una punta dell’iceberg di quello che crediamo sia necessario per salvare il comparto. Mancano 3 mensilità di cassa integrazione non ancora arrivate e l’accesso al credito sta diventando difficoltoso. Per gli affitti dei locali non nascondiamo che alcuni proprietari sono venuti incontro agli affittuari, ma è necessario un intervento congiunto di Regioni, Comuni e Governo”.

“La salute è un bene che in questo momento fatichiamo a permetterci, è necessario un sostegno maggiore da parte dello Stato. Il timore è che dietro i proclami ci sia una mancanza dei fondi promessi. Secondo le dichiarazioni del premier Conte, giunto ieri a Piacenza, sembra che il Governo si stia preparando a venire incontro al territorio piacentino, ma temiamo che la risposta non sia rapida e il tempo è a nostro sfavore: il 6 maggio vogliamo scendere in piazza per raduno coscienzioso, nel rispetto della normativa del distanziamento sociale, chiediamo di poter lavorare e temiamo un’onda che travolgerà la nostra categoria, con tutte le possibili conseguenze nell’indotto e nelle casse dell’Inps”.